Stiri pe aceeasi tema

- Scotienii de la Glasgow Rangers pot castiga meciul din play-off-ul Europa League, impotriva celor de la FC Ufa, prin neprezentare. Echipa unde evolueaza fostul dinamovist Ionut Nedelcearu nu este sigura de obtinerea vizelor pentru Marea Britanie, astfel ca prezenta lor in Scotia...

- Conform unui sondaj realizat in randul oamenilor de stiinta, academicienilor, dar al altor intelectuali, BBC Magazine a declarat-o pe Marie Curie ca fiind cea mai influenta femeie din istorie. Publicatia britanica a realizat de curand Top 100 cele mai influente femei din istorie cu ocazia implinirii…

- Un roman este eroul principal al unei povești incalcite care ține primele pagini ale tabloidelor din Marea Britanie. El a fost dat in judecata de o femeie cu 37 de ani mai in varsta, pe care ar fi pacalit-o, luandu-i cel puțin 500.000 de lire. Femeia, pe nume Christiane, este divorțata și are un baiat.…

- Cadavrul unei femei, decedata de aproximativ un an, a fost gasit intr-o locuinta din Ploiesti de un barbat care a intrat in casa sa fure, a informat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ)...

- In aceasta dimineața a avut loc un accident rutier pe DN7, la Leșnic. Din primele informații, a fost un impact intre 2 autoturisme, in urma caruia au rezultat 7 persoane ranite, 5 adulți și 2 minori. In cel mai scurt timp pompierii salvatori ai Sectiei Ilia si Detasamentului Deva au…

- Un absolvent de clasa a XII-a din Constanța, care a obținut nota 2,50 la proba scrisa a examenului de la Limba și literatura romana, a depus contestație, iar dupa recorectarea lucrarilor a avut parte de o surpriza colosala.