Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți polițiști rutieri din Capitala au ramas fara permise de conducere in aceasta vara dupa ce au incalcat regulile de circulație și au fost sancționați chiar de catre colegii lor. Din acest motiv, aceștia au fost nevoiți sa raporteze ca nu-și mai pot conduce mașinile de serviciu.

- Un barbat este cercetat de politistii doljeni dupa ce l-a lasat pe fiul sau, in varsta de noua ani, sa conduca masina pe o strada din localitatea Plenita, iar acesta a intors autoturismul si a lovit un microbuz. In urma impactului nu au fost persoane ranite. Inspectoratul de Politie Judetean Dolj a…

- Marți, 27 septembrie, in jurul orei 14:40 pe bulevardul Traian din Capitala, un barbat in varsta de 70 de ani, a decedat dupa ce a fost lovit de o mașina, transmite TV8 . Potrivit poliției, victima a murit pe loc. Cazul este investigat de oamenii legii, in vederea stabilirii tuturor circumstanțelor.

- Stadionul Municipal din Siubiu, „casa” celor de la Hermannstadt, este aproape sa fie gata modernizat, insa Primaria orașului spune ca valoarea investiției depașește cu 4,5 milioane de euro decat cea aprobata anul trecut. Alungata la Mediaș deoarece pentru ca Stadionul Municipal din Sibiu sa fie modernizat,…

- In urma cu o saptamana, Spynews.ro prezenta in exclusivitate scandalul momentulului, cel in care era implicata Carmen de la Salciua, producatorul ei ,Nek, dar și cantarețul Karym. Artistul o acuza pe interpreta și pe Nek de furt intelectual, dupa ce la piesa pe care amandoi au facut-o in colaborare…

- Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a anuntat, vineri, ca a respins apelul depus de clubul Cardiff City FC, confirmand astfel faptul ca transferul lui Emiliano Sala de la FC Nantes s-a finalizat inainte de decesul fotbalistului argentinian.

- Scriitorul Salman Rushdie a fost victima unui atac abominabil. In vederea lichidarii sale fizice au fost puse la dispoziție sume fabuloase de bani, acesta fiind printre cei mai expuși autori. Deși se afla sub protecție și cunoaște riscurile la care se expune, S. Rushdie iși exercita asumat, cu mult…