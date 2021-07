Stiri pe aceeasi tema

- Urmarire ca in filme in Botoșani, dupa ce doi spargatori de bancomate au pus Poliția pe jar din doua județe. Aceștia au fost urmariți de un elicopter și 15 mașini de poliție, fiind prinși pana la urma de trupele speciale. Urmarire și focuri de arma mai ceva ca in filme In cursul zilei de miercuri, […]…

- Polițiștii din Glodeni au depistat astazi in gospodaria unui barbat de 66 de ani circa 250 de plante de canepa, bine ingrijite, care creșteau intr-o sera special adaptata pentru cultivarea plantelor.

- Alerta la sediul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Iași dupa ce un barbat a anunțat ca va detona o bomba. Un asistent social a anunțat de urgența oamenii legii și la fața locului s-a prezentat rapid un echipaj al brigazii antiteroriste.

- Dupa cazurile din Suceava și Botoșani, a venit și randul polițiștilor din Timișoara sa raspunda in fața legii. Mai mulți polițiști au fost ridicați in timp ce se pregateau sa ia șpaga pentru inmatricularea unor autoturisme. Polițiști prinși in timp ce luau șpaga Conform presei locale, polițiștii au…

- S-au pornit la vanatoare in zona de frontiera, insa au fost retinuti de oamenii legii. Este vorba despre un barbat si fiul acestuia, locuitori ai raionului Glodeni. Iar un sofer a fost deposedat de bunurile transportate in lipsa actelor de insoțire.

- Un barbat in varsta de 50 de ani, din localitatea Dumitrești, Vrancea, a fost reținut de agenții de poliție dupa ce este banuit ca și-a omorat iubita insarcinata in trei luni de zile. Potrivit informațiilor transmise de cadrele medicale, femeia nu a putut fi salvata. Procurorii din cadrul Parchetului…