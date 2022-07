Stiri pe aceeasi tema

- Nimeni nu s-a indignat in timpul unei incaierari de noapte intr-un bar din Pascani, in care mai multe persoane si-au carat pumni si picioare, iar unul dintre participanti a fost injunghiat si a ajuns in stare grava la spital. Motiv pentru care amenda data de politistul chemat sa restabileasca ordinea…

- Fane Vancica se gasește intr-o situație delicata dupa ce a ramas dator la unul dintre restaurantele de fițe din Capitala, fiindca a uitat sa achite o nota de plata. In aceeași seara, Vancica a avut un conflict cu mai mulți motocicliști de origine germana, membrii ai temutei bande Hell's Angels.

- Situația incredibila in divorțul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf! Relația celor doi este inca discutata intens, mai cu seama ca apar detalii incredibile pe care fanii le așteapta cu sufletul la gura. Agentul FIFA vine cu noi declarații in incercarea de a o denigra pe partenera actuala…

- Dupa ce o persoana a reclamat faptul ca o persoana de origine asiatica ar fi ucis o pisica pentru a o manca, Poliția Animalelor a demarat o ancheta iar in urma acesteia s-a stabilit ca barbatul ar fi gasit animalul mort și l-a dus la locul de munca unde l-ar fi ingropat. Fii la curent cu cele…

- O rața a fost filmata in timp ce alerga pe banda de alergare, intr-un mod unic și la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Nu, nu s-a speriat absolut deloc, ci din contra, facea acest lucru de parca nu ar fi fost prima data. Iata cat de draguța este, dar și clipul video ajuns viral pe rețelele de socializare!

- Doctorii care au plecat de la Cardiologie s-au angajat la spitale private sau la alte institutii medicale de stat din tara.Conform informatiilor aparute in presa, managerul Bogdan Nica confirma deficitul de personal.Nu ar fi primele demisii, secția s-a confruntat cu alte doua plecari anul trecut. Spitalul…

- Comisia de Disciplina din cadrul FRF a dictat depunctari suplimentare pentru cluburile Gaz Metan și Academica Clinceni. Au trecut 90 de zile de la prima depunctare a echipei din Mediaș din cauza datoriilor catre Ronaldo Deaconu, astfel ca ar trebui exclusa din campionat, conform regulamentului! O noua…

- Dosarul in care fostul șef DIPI Gelu Oltean a fost incatușat, alaturi de iubita sa și de un afacerist din Marea Britanie, cei trei fiind acuzați de constituire a unui grup infracțional organizat și de trafic de droguri de mare risc, are niște „bube” din pricina carora judecatorii nu par prea convinși.