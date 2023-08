Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Buhuși a fost somata de o firma care acorda imprumuturi sa returneze o datorie de 18.000 de lei, care nu fusese facuta de ea. Mai mult decat atat, femeia aparea angajata unei companii din județul Neamț, fara a avea habar. Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii…

- Politistii din Ialomita au deschis dosar de cercetare penala pentru abuz in serviciu, in cazul femeii care a nascut in fata Spitalului Urziceni. ”La data de 31 iulie a.c., politistii din cadrul Politiei Municipiului Urziceni s-au sesizat din oficiu, in urma imaginilor aparute in spatiul public, privind…

- O situație greu de imaginat – cu o femeie nevoita sa aduca pe lume un copilaș pe jos, in apropierea unui spital – a ajuns sa fie cunoscuta public dupa ce informații despre acest caz s-au raspandit pe o cunoscuta rețea de socializare. Gravida a adus pe lume bebelușul la Urziceni, dar nu intr-o sala […]…

- Un tanar in varsta de 24 de ani a fost prins de politistii rutieri in timp ce conducea beat si fara a detine permis de conducere un autoturism cu numere de inmatriculare false, a informat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt, potrivit Agerpres."Politistii au depistat in afara localitatii…

- Polițiștii bistrițeni au depistat doua ”echipe” de hoți, in acest weekend. La una dintre acestea, mascații au luat la puricat domiciliile și au gasit aproape 10.000 de euro. In acest weekend au fost depistați autorii mai multor furturi. Doi tineri au furat obiecte de 2.000 de lei Polițiștii au depistat…

- O femeie in varsta de 30 de ani din Coreea de Sud este acuzata ca si-a ucis doi dintre copii a doua zi dupa ce i-a nascut, apoi le-a pastrat trupurile in congelator timp de mai multi ani. Politia a cerut mandat de arestare, relateaza CNN. Un oficial de la Politia Provinciala Gyeonggi Nambu a declarat…

- O femeie din Alba a facut o plata pentru a cumpara un espressor, insa nu a mai primit nimic. Ce au facut polițiștii Un tanar din Campia Turzii a ajuns in atenția polițiștilor din Alba, dupa ce a primit bani de la o femeie din Pianu careia trebuia sa ii trimita un aparat de cafea, dar nu a mai onorat…

- Un tanar a fost impușcat in picior de polițiștii chemați sa intervina intr-un caz de suspiciune de furt de lemne, duminica, 4 iunie, in localitatea Sacuieu, județul Cluj. Individul a devenit recalcitrant cu agenții și a incercat sa le ia arma, moment in care unul dintre polițiști a tras cu pistolul,…