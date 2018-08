Situaţie imposibilă în Germania: Un migrant care a comis 542 de crime nu poate fi deportat Barbatul care ajuns in Germania in 1998, fara pasaport, pretinde ca provine din mai multe tari nord-africane, inclusiv din Algeria si Maroc. Sew pare ca migrantul s-a folosit de niste lacune legislative si a ramas in Germania, in ciuda faptului ca el are la "activ" nu mai putin de 542 de dosare penale impotriva lui. El este acuzat de comiterea unei serii de infractiuni, inclusiv atacuri, jafuri, furturi si trafic cu droguri, scrie presa germana. Recent, barbatul a fost arestat de politie, insa autoritatile germane nu au reusit pana acum sa ii afle nici numele, nici tara de provenienta,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva luni, Autoritatea Federala de Transport din Germania vorbea despre suspiciunile ca Mercedes a utilizat un dispozitiv pentru trucarea emisiilor pe 600.000 de unitați Clasa C și Clasa G, care ar putea fi rechemate in service, potrivit unor informații neoficiale. Publicația germana Der…

- Autoritatile din Germania au evacuat un tren de mare viteza ce circula în sudul tarii dupa ce un pasager a descoperit un recipient ce continea o substanta neidentificata, a anuntat Politia, potrivit agentiei de stiri Dpa. Trenul, care circula de la Wuerzburg la Frankfurt,…

- Autoritatile din Germania au evacuat un tren de mare viteza ce circula in sudul tarii, de la Wuerzburg la Frankfurt, dupa ce un pasager a descoperit un recipient ce continea o substanta neidentificata, a anuntat Politia, potrivit agentiei de stiri ...

- Autoritațile din Germania au evacuat un tren de mare viteza ce circula în sudul țarii, dupa ce un pasager a descoperit un recipient ce conținea o substanța neidentificata, a anunțat Poliția, potrivit agenției DPA, preluata de Mediafax. Trenul, care circula de la Wuerzburg la Frankfurt,…

- Autoritatile din Germania au evacuat un tren de mare viteza ce circula in sudul tarii dupa ce un pasager a descoperit un recipient ce continea o substanta neidentificata, a anuntat Politia, potrivit agentiei de stiri Dpa.

- Autorul atacului din Germania a fost arestat preventiv, iar anchetatorii incearca sa stabileasca care a fost motivația acestuia. Barbatul nu a vorbit cu procurorii, dar aceștia nu cred ca a fost vorba de un atac terorist, scriu agențiile internaționale. Barbatul in varsta de 34 de ani, nascut in Iran…

- Ambasada Germaniei la Ankara a solicitat sambata Turciei sa explice de ce o scoala germana din Izmir (vest) a fost inchisa fara vreo justificare, transmite AFP preluat de agerpres. "O filiala a scolii Ambasadei Germaniei a fost inchisa la 28 iunie de serviciile regionale al Ministerului turc…

- Autoritatile germane intentioneaza sa inaspreasca legislatia pentru a limita cresterea accelerata a chiriilor in unele dintre cele mai mari orase, arata documentele Ministerului Justitiei din Germania, consultate de Reuters.