Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, a anunțat ca școlile nu vor fi inchise, din cauza pericolului infectarii cu coronavirus. In schimb, Șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta a precizat, duminica, ca au fost suspendate stagiile din spitale ale studenților ”Nu…

- Autoritațile au interzis activitațile din țara care implica participarea a mai mult de 1.000 de persoane, a declarat, duminica, șeful DSU, Raed Arafat. Ulterior, a venit și soluția pentru ca evenimentele sa se țina și in aceste condiții. Ce trebuie sa faca instituțiile? Raed Arafat a gasit soluția pentru…

- Autoritatile au INTERZIS de astazi, in contextul prevenirii unei raspandiri a coronavirusului in Romania, activitatile publice la care participa mai mult de 1.000 de persoane, fie intr-o incinta, fie in aer liber, publice sau private, a anuntat seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU),…

- Un barbat in varsta de 20 de ani din localitatea Braești, județul Iași, a plecat sa susțina proba practica la școala de șoferi, cu toate ca era izolat la domiciliu.Autoritațile au aflat ca tanarul a plecat de acasa, cand acesta se afla deja in mașina cu examinatorul, iar acum urmeaza sa fie amendat,…

- "Am decis sa convoc CSAT pentru miercuri, 26 februarie, ora 14.00, pentru o informare privind masurile concrete privind monitorizarea si managementul unor potentiale cazuri de infectie cu noul coronavirus, precum si strategia de combatere a unei potentiale epidemii de coronavirus la nivel national.…

- Zoryana Skaletska, ministrul Sanatatii din Ucraina, a anunțat ca va sta în carantina alaturi de cele 72 de persoane evacuate din Wuhan, potrivit kyivpost.com, preluat de Mediafax.Ministrul, împreuna cu cei evacuați, vor sta într-un sanatoriu din satul Novi Sanzhary, din regiunea…

- Orasul in care locuieste Chen Tao este Jinan, la aproximativ 850 de kilometri de Wuhan, epicentrul epidemiei. Imaginile surprinse de camera montata pe masina de jucarie arata strazile pustii ale orasului. Autoritatile le-au cerut localnicilor sa evite sa iasa din casa. Coronavirusul a facut peste 1100…

- Autoritațile din județul Gorj incep sa fie ingrijorate din cauza creșterii numarului de imbolnaviri in randul elevilor. Unul dintre edilii din Motru, de exemplu, viceprimarul Cosmin Morega, a declarat ca este oportun sa fie oprite cursurile in școlile din localitate, ca urmare a numarului relativ ridicat…