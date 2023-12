Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 8.500 de elevi care au media sub 5 iau bursa de merit, iar dintre aceștia, 5.250 au media cuprinsa intre 4,00 și 4,99, in timp ce alți 2.382 au medii intre 3,00 și 3,99. Sunt și 158 de elevi care au media sub 2 și care primesc bursa de merit, potrivit datelor transmise, miercuri, […] The post…

- Echipa feminina a Romaniei s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Paris, o realizare privita diferit și care poatea insemna sau nu redresarea acestui sport cu o istorie plina de medalii. Campionatele Mondiale s-au incheiat duminica la Antwerp, o ediție care pentru Romania a insemnat calificarea echipei…

- Naționala feminina a Romania debuteaza saptamana viitoare in preliminariile pentru Campionatul European de anul viitor, turneu final care se va desfașura in perioada 28 noiembrie-15 decembrie in 3 țari: Austria, Ungaria și Elveția In perspectiva Campionatului Mondial care va incepe in 29 noiembrie,…

- • Echipa Romaniei revine la Olimpiada dupa 12 ani! Campionatul Mondial de gimnastica de la Antwerp și-a incheiat intrecerea pe echipe și calificarile le feminin pentru individual compus și aparate. Romania s-a clasat pe locul 10 și a obținut calificarea pentru Jcurile Olimpice din 2024, de la Paris.Ultima…

- Vameșii cauta droguri in containere cu un scanner vechi de aproape doua decenii. Sute de mii de containere care ajung in Romania sunt controlate cu un scanner vechi de 17 ani, care nici macar nu aparține Autoritații Vamale Romane, ci este imprumutat.Mai mult, autoritațiile vamale se lauda și spun…

- Monica Roșu este una dintre fostele gimnaste de top ale Romaniei! Chiar daca a ieșit din lumina reflectoarelor in urma cu mai mulți ani, fosta gimnasta este o mandrie pentru Romania. Momentul culminant al carierei sale a fost la Jocurile Olimpice de vara din 2004 de la Atena, acolo unde a fost cea mai…

- Intrecerea mondiala este ultima șansa pentru echipele „tricolore” de a prinde un bilet la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024. Gimnastica din Romania a avut un an agitat, cu demisii și reveniri, cu decizii controversate in ceea ce privește alegerea antrenorilor, dar acum a ajuns in fața marelui…

- Angajatii de la CFR vor declansa, vinerea viitoare, in 15 septembrie, o greva de avertisment de doua ore, au anuntat reprezentantii Federatiei Nationale Feroviare Miscare Comercial Vagoane, cea mai mare organizatie sindicala a ceferistilor din Romania, afiliata Blocului National Sindical. Lipsa bugetelor…