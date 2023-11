Stiri pe aceeasi tema

- Datele Ministerului Educației arata ca in Romania 8.494 de elevi care au media sub 5 iau bursa de merit.Dintre cei 8.494 de elevi, 5.250 au media cuprinsa intre 4.00 și 4.99. Cu media intre 3.00 și 3.99 sunt 2.382 de elevi beneficiari. 704 au media intre 2.00 și 2.99, iar 158 au media sub 2, datele…

- Romania trece la ora oficiala de iarna in noaptea de sambata spre duminica, adica 28-29 octombrie, cand ora 4.00 devine ora 3.00, ceea ce va face ca ziua de 29 octombrie sa fie cea mai lunga din acest an. In noaptea de 28 spre 29 octombrie, Romania revine de la ora de vara, care se […] The post Cea…

- In timp ce majoritatea romanilor se plang de pensii prea mici, exista și persoane in Romania care incaseaza lunar sume incredibil de mari. Cea mai mare pensie bruta este de 95.423 de lei, in timp ce a doua ajunge la 71.147 de lei. Romania continua sa fie o țara extremelor in condițiile unor discrepanțe…

- Un elev cu o medie de 4,59 primeste bursa de merit la o scoala din Prahova. Explicatia este ca la Liceul Tehnologic „Elie Radu” din Ploiesti, se poate lua bursa de merit cu medii de patru, cinci sau sase, daca elevii sunt in printre primii 30% din clasa. Situatia sta total diferit la Colegiul National…

- Piața de capital din Romania continua trendul ascendent și inregistreaza noi niveluri record dupa primele opt luni ale acestui an, in special la nivelul indicatorilor care masoara lichiditatea, potrivit unei analize publicate miercuri de Bursa de Valori București (BVB). Valoarea totala de tranzacționare…

- Președintele Klaus Iohannis a precizat ca și-a schimbat radical poziție fața de drona ruseasca ce a explodat in Romania prin faptul ca situația de la granița Romaniei e una ”fluida”. Intrebat de reporterul TVR la o conferința de presa cum explica faptul ca doua zile toata comunciarea oficiala a statului…

