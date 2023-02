Stiri pe aceeasi tema

- Ginele lui Gigi Becali, Mihai Mincu a fost depistat șofand sub influența substanțelor psihoactive! Cel care, impreuna cu Theodora Becali, soția sa, au preluat și se ocupa de mai multe afaceri ale familiei afaceristului, a fost oprit in trafic și a fost gasit ”pozitiv” la testarea cu dispozitivul Drug…

- Și somnul e periculos: PEDEAPSA primita de un barbat din ALBA care a furat 600 de lei și un telefon mobil, de sub nasul unei persoane care dormea in propria casa Și somnul e periculos: PEDEAPSA primita de un barbat din ALBA care a furat 600 de lei și un telefon mobil, de sub nasul unei persoane care…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu este AUDIAT la DNA: Ce a atras atenția procurorilor Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu este AUDIAT la DNA: Ce a atras atenția procurorilor Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a fost audiat marți de procurorii DNA in calitate de martor in dosarul…

- Eugen Vidineac, avocatul fratilor Andrew si Tristan Tate, arestați preventiv pentru trafic de persoane și viol, a declarat sambata ca cei doi incearca sa isi demonstreze nevinovatia și vor ajuta organele de ancheta pentru a afla adevarul, transmite News.ro . „Ei nu merg pe o atitudine de recunoastere,…

- Daniel-Petrut Draghici si Ilie Florea, angajații Ministerului Afacerilor Interne acuzați ca au omorat un pensionar, dand cu el de asfalt și strangulandu-l, in plina strada, sunt in continuare liberi, fiindca dosarul nu a fost trimis instanței. Iar șefii au rezolvat-o din pix: l-au mutat pe agent la…

- Niculae Badalau, consilier de conturi in cadrul Curtii de Conturi a Romaniei si vicepresedinte al Autoritatii de Audit din cadrul aceleiasi institutii, ramane in arest Decizia este definitiva si a fost luata azi de judecatorii de la Curtea Suprema a Romaniei.Badalau este suspectat de dare de mita, in…

- Judecatoria Chisinau cu sediul in sectorul Ciocana a admis demersul procurorilor privind finalizarea urmaririi penale in lipsa invinuitului Vlad Plahotniuc in dosarul numit generic "frauda bancara. Astfel, dosarul va fi trimis in instanta de judecata.

- Curtea de Apel Timișoara a pronunțat sentința finala in dosarul traficului de ovule de la fostul Spital Athena din Timișoara. Medicul grec Giatras Kostantinos, condamnat la inchisoare cu executare in prima instanța, a scapat de acuzații in apel.