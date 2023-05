Secția de Cardiologie a Spitalului Județean de Urgența Targu-Jiu va ramane fara linie de garda de vineri, 19 mai, dupa ce cinci medici, din cei șapte care efectuau garzi, au cerut incetarea contractelor de munca pentru asigurarea continuitații liniei de garda. Situația a devenit de-a dreptul grava, in contextul in care, in ultimul timp, doi medici cardiologi s-au pensionat, iar alți doi au demisionat, recent, din posturile pe care le dețineau in unitatea medicala. De altfel, nici pana pe 19 mai, SJU Targu-Jiu nu a facut public graficul de garzi la Cardiologie pentru luna in curs. Reprezentanții…