- Deficitul de forta de munca in Romania ar putea ajunge la 224.000 de persoane in 2026, in lipsa unor masuri imediate, comparativ cu un nivel estimat de 145.000 de persoane in 2022, a afirmat, miercuri, Alex Milcev, membru al Consiliului Director al AmCham Romania, intr-o conferinta de presa. "Intervalele…

- ”Anul 2023 a fost unul dificil pentru sectorul IT, atat la nivel global, dar mai ales in Romania. Pe de o parte, concedieri semnificative in prima parte a anului au lasat foarte multi candidati in cautare de job intr-o piata cu pretentii tot mai ridicate, iar pe de alta parte, impozitarea veniturilor…

- eSPOR, intermediar in relația cu angajatorii! Știm cat de important este sa lucrezi cu persoane bine pregatite, de aceea, in calitate de Serviciu Public de Ocupare ne dorim sa raspundem eficient nevoilor tale, in formarea, perfecționarea și alegerea viitorilor angajați! Avand in vedere ca șomerii inregistrați…

- Aproape toate persoanele active din Romania sunt nepregatite pentru noile competențe cerute in prezent pe piața muncii. Conceputa la nivelul UE, invațarea pe tot parcursul vieții va fi implementata și in țara noastra, astfel ca angajații, precum și cei aflați in cautarea unui loc de munca, vor fi obligați…

- Vin vești bune pentru romani din partea Guvernului! Trei ocupații noi ar putea sa apara in Clasificarea Ocupațiilor din Romania (COR). Guvernul dezbate acest aspect in perioada urmatoare. De asemenea, vor exista și cateva ocupații care vor suferi modificari. Iata despre ce este vorba.

- In perioada 01.09.2022-31.08.2023, Colegiul Economic Buzau a derulat proiectul ” CODE TO ACCES LABOUR MARKET- Cod de acces pe piata muncii”. Proiectul a fost finanțat prin granturile SEE 2014-2021. Proiectul a adus impreuna o unitate VET din Romania( Colegiul Economic Regele Mihai I Buzau), un agent…

