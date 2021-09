Stiri pe aceeasi tema

- Situatie ingrijoratoare in Vrancea. Sunt 3 focare de Covid-19 la cel mai mare spital din zona. Este vorba de Spitalul Judetean de Urgența din Focsani. In total, 34 de pacienti si 7 cadre medicale au fost depistate pozitiv.

- Cinci pacienti de la Sectia de Hematologie din cadrul Institutului Regional de Oncologie (IRO) din Iasi au fost depistati cu COVID-19, acestia fiind transferati la Spitalul de Boli Infectioase din municipiu, anunța news.ro. Internarile in sectia de Hematologie din cadrul IRO Iasi au fost sistate,…

- Cinci pacienți internați in secția de Hematologie de la Instititul Oncologic din Iași au fost testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2. O situație identica se inregistreaza insa și la secția de Ingrijiri Paliative a Institutului Regional de Oncologie, unde in ultimele doua zile au fost confirmate șase…

- Pentru prima data de la inceputul anului, DSP a anuntat sambata depistarea unui focar la Institutul Regional de Oncologie, iar duminica a anuntat descoperirea unor noi cazuri dupa investigatii suplimentare realizate in cadrul unei anchete epidemiologice, scrie ziaruldeiasi.ro .In total au fost depistati…

- Conducerea Spitalului Judetean Buzau a anunțat ca suspenda de la 1 septembrie vizitele in unitatea medicala. Excepție vor face insa cazurile grave de la ATI, aparținatorii vor putea intra la pacient insa doar in condiții speciale.Masurile vin dupa creșterea numarului de cazuri de pacienți infectați…

- Un tanar de 34 de ani, bolnav de Covid-19 și nevaccinat, a facut marturisiri cutremuratoare de pe patul de spital. Tanarul internat in secția de Terapie Intensiva a spitalului Victor Babeș din Timișoara s-a imbolnavit in timp ce se afla in vacanța in Italia: „am crezut ca o sa mor in fiecare zi”, a…

- Situație ingrijoratoare la Spitalul Victor Babeș din Timișoara. Secția de Terapie Intensiva este plina de cateva zile. Grav este ca printre pacienții in stare critica sunt și tineri, toți nevaccinați. Unul dintre ei are doar 24 de ani.

- Romania are din nou peste 100 de pacienti infectati cu SARS-CoV-2 aflati in stare grava la terapie intensiva, in timp ce numarul cazurilor noi de COVID creste de la o zi la alta. Ieri au fost raportate 383 si aproape 800 de bolnavi in spitale. Specialistii sunt fermi si avertizeaza ca luna viitoare…