Stiri pe aceeasi tema

- 27 de cadre medicale si 3 pacienti de la Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, județul Dolj, sunt in izolare, dupa ce au intrat in contact cu o femeie infectata cu noul coronavirus. Potrivit reprezntantilor...

- Secretarul de stat in Ministerul de Interne, Raed Arafat, este de parere ca oamenii nu pot sa stea acasa luni de zile, in contextul pandemiei de coronavirus. Acesta a explicat in ce condiții regulile de izolare pot fi relaxate de catre autoritați."Este clar ca nu poți sa stai acasa luni de zile. In…

- Doua cadre medicale din cadrul Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu au intrat in izolare dupa decesul gorjeanului, de 66 ani, din Tismana, infectat cu COVID-19. De asemenea, familia barbatului este in izolare. Verificarile continua pentru a identifica și alți contacți direcți. Gorjeanul avea…

- In cursul zilei de 31 martie 2020, reprezentanții Spitalului Clinic de Urgența ”Sfantul Ioan” din București au primit confirmarea testului pozitiv la COVID 19 pentru o pacienta cu varsta de 62 de ani care realiza procedurile de dializa in secția de nefrologie și dializa a unitații sanitare, a informat…

- Situație alarmanta, la Spitalul Universitar, din București. Potrivit Realitatea PLUS, 17 cadre medicale și 10 pacienți au fost depistați pozitiv cu infecție cu COVID-19. Din cele 17 cadre medicale, 5 sunt medici de pe Secția de Cardiologie și un medic pe secția de Chirurgie Toracica. Conducerea spitalului…

- Pacientul a facut febra, iar medicii au hotarat ca trebuie sa i se faca testul pentru coronavirus. I-au fost recoltate probe a doua zi, insa rezultatele au venit foarte tarziu, adica abia miercuri, dupa cinci zile: testul este pozitiv.

- Situație speciala la Spitalul Județean din Suceava. 1.300 de cadre medicale sunt in izolare, iar 72 sunt infectate cu noul coronavirus.Din acest motiv, instituția a fost inchisa pentru dezinfectat timp de 48 de ore, dupa care va deveni spital dedicat exclusiv cazurilor de COVID-19. Pentru ca intregul…

- Este vorba despre unul dintre cei doi pacienti depistati pozitiv, marti, in judetul Neamt si care a participat la Campionatul National de Dans Sportiv de la Piatra-Neamt, acolo unde a fost si barbatul confirmat din Constanta. "Cauza penala are ca obiect sesizarea din oficiu a organelor de cercetare…