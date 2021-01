Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 20 de case de lemn au ars, partial sau in totalitate, in incendiul violent care a cuprins joi seara locuintele comunitatii de romi din cartierul Sumuleu al municipiului Miercurea Ciuc si 230 de persoane afectate vor fi cazate intr-o sala de sport din oras, potrivit Agerpres. Inspectoratul…

- De anul viitor, locuințele mai scumpe, cu o suprafața utila sub 120 de metri patrati vor putea fi cumparate cu TVA de 5%. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea care modifica plafonul pentru aplicarea cotei reduse de TVA de 5% asupra bazei de impozitare pentru livrarea de locuinte care…

- Piata de birouri din Bucuresti continua sa se dezvolte, deși majoritatea angajaților lucreaza de acasa. Dezvoltatorii au livrat spații de 124.000 mp, in primele noua luni Piata de birouri din Bucuresti continua sa se dezvolte, in primele noua luni ale anului fiind livrate spatii noi cu o suprafata cumulata…

- Aceasta decizie vine in momentul in care tara membra a UE cu 38 de milioane de locuitori a inregistrat miercuri un nou record de 24.692 de cazuri de coronavirus in 24 de ore. "Pare ca noiembrie va fi una dintre cele mai dificile din pandemie. Urmeaza o perioada extrem de dificila, pandemia…

- Suprafata spatiilor industriale si logistice moderne va depasi 5 milioane de metri patrati in Romania, pana la sfarsitul acestui an, estimeaza consultantii din domeniul imobiliar, potrivit raportului exCEEding Borders al Colliers International. Acest tip de spatii imobiliare a ajuns la o suprafata de…