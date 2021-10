Opera din Timisoara, una dintre cladirile simbol ale orasului, a fost restaurata, dar o parte din lucrari vor fi refacute. Chiar pe fatada, placile de travertin au fost asezate gresit si trebuie schimbate pentru a respecta imaginea originala a cladirii. Greseala a fost observata cu mare intarziere, iar abia acum se cauta vinovații, potrivit stiri.tvr.ro. Opera din Timișoara a intrat in șantier in urma cu doi ani, deși proiectul de reabilitare fusesee aprobat de consiliul local in anul 2008. Au fost 11 ani de așteptare. Iar acum, cand totul arata ca nou, fațada trebuie refacuta. Placile de travertin…