Situație fără precedent piața muncii din România: Jumătate dintre angajați încearcă să își schimbe locul de muncă 45% dintre angajați incearca, in acest moment, sa-și schimbe jobul. Salariul, absența sentimentului de implinire profesionala sau lipsa perspectivelor de creștere sunt principalele motive de nemulțumire. 2 din 10 angajați spun ca au intrat in burnout.

