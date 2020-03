Stiri pe aceeasi tema

- Mitropolitul Banatului, IPS Ioan Selejan, a luat decizia de a se implica cu scopul de a fi alaturi de cei din județul Timiș afectați de coronavirus. Astfel, Arhiepiscopia Timișoarei informeaza ca instituția, cu binecuvantarea mitropolitului Ioan Selejan, „a raspuns la toate apelurile venite din partea…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența s-a reunit astazi, dupa ce doi elevi din aceeași școala au fost depistați pozitiv la COVID 19. S-a luat decizia suspendarii cursurilor la unitatea școlara, pentru moment, in perioada 9-11 martie. Decizia a fost luata pentru igienizarea generala a intregii…

- Masura a fost dispusa de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta si se aplica pe termen nelimitat, incepand de luni, 24 februarie. Ca masura de preventie, politistii rutieri poarta masti si manusi de protectie.

- Situația este mult mai grava decat pare, iar coronavirusul poate fi prezent in orice moment. Prefectul Județului Arad, Gheorghe Stoian, a convocat duminica seara Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, in vederea implementarii masurilor preventive necesare in contextul apariției cazurilor de…

- La jumatatea lunii ianuarie a acestui an, inspectorul sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, colonelul Ghiorghe Blagoci, a fost trecut in rezerva prin pensionare pentru limita de varsta.

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a hotarat ca scolile din comunele Marasu, Frecatei, Mihau Bravu, Rosiori si Traian sa ramana inchise si vineri, avand in vedere ca drumurile in zona sunt greu practicabile, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al ISU Braila, col. Stefan…

- Vremea rea a continuat sa creeze probleme in județul Timiș. Astfel, conform datelor Inspectoratului pentru Situații de Urgența Timiș, in aceasta dimineața, la ora 06, cele mai grave probleme se inregistrau in furnizarea curentului electric, iar in localitațile Manaștiur, Silagiu, Banloc, Sannicolau…