In ultimele saptamani, cazurile de raceala severa s-au inmulțit in Romania. Din ce in ce mai multe voci acuza o extindere rapida a unui val viral, in special in marile orașe din țara. In Romania rata de pozitivare la gripa este de 37%. Autoritațile spun ca nu vor sa introduca restricții, așadar nu declara epidemie […]