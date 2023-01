Stiri pe aceeasi tema

- Lotul echipei de fotbal FC Rapid Bucuresti s-a reunit, luni, la Baza Sportiva Constructorul Mobexpert din Capitala, la primul antrenament al anului participand 28 de jucatori. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Samuel Eto'o (41 de ani) are necazuri la federația din Camerun. Aceasta este implicata intr-un scandal in Africa inaintea turneului UNIFFAC, rezervat selecționatelor de juniori din centrul continentului. 21 dintre cei 30 de jucatori inscriși in lot au probleme legate de varsta, nefiind sub 17 ani,…

- Sportivii mureșeni de la Liceul Sportiv Szasz Adalbert Alex Ilisei, Bogdan Holirca și Catalin Haidu participa cu Lotul Național de Juniori al Romaniei in perioada 14-18 Decembrie la Turneul Internațional din Zaragoza , unde vor intalni echipele similare a Spaniei, Franței și Portugaliei ! Patru sportivi,…

- Astazi, 26 noiembrie 2022, FC Petrolul Ploiești va face ultima repetiție in vederea reluarii intrecerilor din campionatul Superligii, mai exact a meciului cu Universitatea Cluj, de pe arena Ilie Oana (vineri, 2 decembrie, ora 19.00), bifand al doilea meci amical din perioada de oprire a competiției,…

- Sadio Mane va rata primele meciuri ale Senegalului la Cupa Mondiala din cauza unei accidentari la picior, a anunțat un oficial al federației de fotbal din aceasta țara. Atacantul lui Bayern Munchen a fost inclus in lotul Leilor din Teranga pentru Qatar, deși a fost forțat sa iasa din teren intr-un meci…

- Naționala de rugby a Romaniei a inceput pregatirea celor trei partide test World Rugby pe care le va disputa in luna noiembrie, la București, pe stadionul „Arcul de Triumf”, „stejarii” urmand sa intalneasca, pe 5 noiembrie - Chile, pe 12 noiembrie - Uruguay și pe 19 noiembrie - Samoa. Staff-ul echipei…

- Doi jucatori de la Potaissa Turda, in colaborare cu LT „Liviu Rebreanu”, au fost convocați la lotul național de cadeți. Davide Marea și Șerban Matea vor participa la acțiunea echipei naționale de cadeți, din perioada 23 – 30 octombrie. Acțiunea echipei naționale se va desfașura la Drobeta Turnu Severin…

- 45% dintre angajați incearca, in acest moment, sa-și schimbe jobul. Salariul, absența sentimentului de implinire profesionala sau lipsa perspectivelor de creștere sunt principalele motive de nemulțumire. 2 din 10 angajați spun ca au intrat in burnout. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…