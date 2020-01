Situație EXPLOZIVĂ în Orientul Mijlociu - Avioane israeliene au atacat o baza aeriană din provincia Homs Armata siriana a anuntat marti ca avioane israeliene au atacat baza aeriana T4 din provincia Homs si ca sistemele de aparare au doborat mai multe rachete, in atacurile care au provocat doar pagube materiale, transmite Reuters, scrie news.ro. Un purtator de cuvant al armatei a declarat presei de stat ca patru rachete israeliene au atins baza, dar ca sistemele de aparare au interceptat alte cateva, care au fost doborate. Televiziunea de stat nu a precizat anterior cine a fost in spatele atacurilor impotriva unei baze aeriene majore. Reacție SURPRIZA: ce anunța BMW Romania dupa INCIDDENTUL… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

