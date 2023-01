Stiri pe aceeasi tema

Cel puțin șapte persoane au fost ucise intr-un presupus atac terorist armat comis vineri seara in cartierul Neve Yaakov din Ierusalim, iar alte 10 persoane au fost ranite in incident, anunța The Jerusalim Post.

Rabinul Haim Drukman, liderul spiritual al sionismului religios din Israel, a murit duminica seara de COVID-19, la varsta de 90 de ani, conform unui anunt al Spitalului Hadassah din Ierusalim, informeaza AFP.

Cel putin 27 de persoane au fost ranite, sambata, dupa ce o parte a unei tribune s-a prabusit, la o sala de sport la sud de Cairo, in tipul unui meci de baschet, potrivit Ministerului Egiptean al Sanatatii, citat de AFP.

Cel putin 19 persoane au murit si alte zeci au fost ranite intr-un incendiu care a izbucnit intr-un tunel care leaga Kabul de provinciile nordice din Afganistan.

Cel putin opt persoane au fost ucise si 23 ranite in bombardamente ucrainene asupra regiunii Lugansk controlate de Rusia in estul Ucrainei, a anuntat vineri agentia oficiala de presa rusa TASS, preluata de Reuters, citand o sursa neidentificata din serviciile de urgenta, scrie AGERPRES.

13 persoane sunt date disparute pe insula Ischia, in urma unei alunecari de teren produse sambata dimineața și cauzata de ploile abundente, transmite agenția ANSA.

O explozie in apropierea unei stații de autobuz la intrarea in Ierusalim a ranit miercuri cel puțin șapte persoane, a anunțat serviciul de ambulanța din Israel, citat de Reuters.

Cel putin 19 oameni au murit dupa prabusirea avionului de pasageri al companiei Precision Air in Lacul Victoria din Tanzania, in timp ce incerca sa aterizeze in orasul Bukoba, aflat pe malul lacului, potrivit BBC.