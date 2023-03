Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a anuntat vineri ca a convocat Consiliul Suprem de Securitate pentru luni „in legatura cu situatia exceptionala din justitie”, dupa ce Adunarea Generala a Judecatorilor a amanat numirea membrilor Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), relateaza Deschide.md,…

- „Adunarea Generala a Judecatorilor a amanat numirea membrilor CSM. Inteleg ca judecatorii au decis totusi sa blocheze curatarea justitiei si sa puna in continuare piedici in calea restaurarii dreptatii in R. Moldova. Anunt ca voi convoca pentru ziua de luni, la ora 14:00, Consiliul Suprem de Securitate…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, anunța ca va convoca luni, 20 martie, Consiliul Suprem de Securitate (CSS) in legatura cu situația excepționala din justiție. Anunțul șefei statului vine in contextul in care Adunarea Generala a Judecatorilor a amanat numirea membrilor Consiliului Superior…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu va convoca pentru ziua de luni, la ora 14:00, Consiliul Suprem de Securitate, in legatura cu situația excepționala din justiție, transmite Noi.md Anunțul vine dupa ce Adunarea Generala a Judecatorilor a aminat numirea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii…

- E o situație excepționala in jusitiție, fapt pentru care președintele Maia Sandu a anunțat ca va convoca luni, la ora 14:00, ședința Consiliului Suprem de Securitate. ”Adunarea Generala a Judecatorilor a amanat numirea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii.

- Șefa statului, Maia Sandu, anunța ca va convoca pentru ziua de luni, la ora 14:00, Consiliul Suprem de Securitate in legatura cu situația excepționala din justiție. Asta dupa ce Adunarea Generala a Judecatorilor a amanat numirea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

- Adunarea Generala a Judecatorilor, programata pentru 17 martie curent, ar putea fi boicotata. In acest sens, ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a avut o ședința cu membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), in contextul reformei justiției și evaluarii extraordinare a judecatorilor,…

- Cel puțin 15 judecatori de la Curtea Suprema de Justiție și Curtea de Apel Chișinau și-au depus cererile de demisie. Astfel, astazi, in cadrul ședinței Consiliului Superior al Magistraturii cererile au fost aprobate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…