Stiri pe aceeasi tema

- Rata de ocupare a populatiei in varsta de munca (15-64 ani) a fost in trimestrul IV al anului 2020 de 65,8%, in scadere fata de trimestrul anterior cu 0,2 puncte procentuale, conform datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica. Gradul de ocupare a fost mai mare la barbati…

- Rata de ocupare a populatiei in varsta de munca (15-64 ani) a fost in trimestrul IV al anului 2020 de 65,8%, in scadere fata de trimestrul anterior cu 0,2 puncte procentuale, conform datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica. Gradul de ocupare a fost mai mare la barbati…

- Anul trecut, in Romania s-au nascut cei mai puțini copii din ultimii 100 de ani. Cei mai puțini copii s-au nascut in Tulcea (puțin peste 1500), iar cei mai mulți in București, arata datele transmise de Institutul Național de Statistica la solicitarea HotNews.ro. Daca luam in calcul populația feminina…

- N. Dumitrescu Deși pentru mulți romani anii 2040, 2050, 2070 sau 2100 par a fi hat, departe, destui considerand ca viața iși are socotelile ei in ceea ce privește punctul terminus, mai ales acum, in contextul pandemiei, previziunile pentru anii menționați in ceea ce privește scaderea populației sunt…

- Daca scoatem Ilfovul și Iașiul (care e la limita, cu 24,4% pensionari în totalul populației adulte), restul județelor României trec de pragul de cel puțin un pensionar din 4 adulți, potrivit datelor centralizate de Institutul Național de Statistica. Cel mai vulnerabil din acest punct de…

- Numarul salariatilor din Capitala era, la finele lunii octombrie 2020, de 1.034.265 persoane, in scadere cu 4.375 persoane (minus 0,42%) fata de perioada similara din 2019, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica.Comparativ cu septembrie, numarul de salariati a crescut cu 1.066…

- Viitorul Romaniei, respectiv copiii, nu se mai afla in țara! La finele anului 2019, mai mult de 708.300 de romani erau rezidenti in Germania. Dintre romanii rezidenti in Germania, aproape 93.400 sunt copii cu varsta de pana la 10 ani. Romanii sunt a cincea cea mai numeroasa populatie rezidenta dupa…