Stiri pe aceeasi tema

- Este risc enorm de inundații pe raul Putna. Apele raului au atins un nivel istoric, depasindu-l cu 3 centimetri pe cel din vara anului 2005, cand au avut loc inundațiile devastatoare in care 14 oameni au murit luați de viituri, 7 dintre ei din localitatea Vadu Roșca. Administratia Nationala „Apele Romane”…

- Echipele de salvare fac eforturi pentru a ajunge la cei 12 muncitori care s-au refugiat intr-o remorca, din cauza viiturii, in județul Vrancea. Pana acum, doar o persoana a fost evacuata, un baiat de 16 ani, cu ajutorul unui sistem tip tiroliana. Conform ISU Vrancea, cele 12 persoane aflate intr-o zona…

- Echipele de salvare fac eforturi pentru a ajunge la cei 12 muncitori care s-au refugiat intr-o remorca, din cauza viiturii, in județul Vrancea. Pana acum, doar o persoana a fost evacuata, un baiat de 16 ani, cu ajutorul unui sistem tip tiroliana. Conform ISU Vrancea, cele 12 persoane aflate intr-o zona…

- Un barbat din Buzau a fost snopit in bataie de fața cu polițiștii. Scenele au fost inregistrate chiar de el, o parte, fiind transmise live pe facebook. In imagini se observa o polițista care in momentul in care barbatul este atacat, ea pare complet depașita de situație și nu știe cum sa reacționeze.…

- Administratia Nationala ”Apele Romane” a anunțat, miercuri, ca nivelul maxim istoric a fost depasit pe raurile Crisul Negru, Boga, Galbena si Valea Rosie din cauza precipitatiilor abundente inregistrate in ultimele 24 de ore. Pe parcursul zilei de marti, s-au depasit nivelurile maxime istorice astfel:…

- Metropola Tel Aviv a fost tinta, marti seara, a unei ploi de rachete lansate din Fasia Gaza de miscarea islamista Hamas, relateaza BBC. Cu putin inainte de ora 21:00 (ora 18:00 GMT), Hamas a avertizat ca va lovi Israelul dupa ce fortele aeriene israeliene au distrus o cladire cu 13 etaje in Fasia Gaza.…

- Metropola Tel Aviv a fost tinta, marti seara, a unei ploi de rachete lansate din Fasia Gaza de miscarea islamista Hamas, relateaza BBC. Cu putin inainte de ora 21:00 (ora 18:00 GMT), Hamas a avertizat ca va lovi Israelul dupa ce fortele aeriene israeliene au distrus o cladire cu 13 etaje in Fasia Gaza.…

- O linie suspendata a retelei de metrou din Mexico City s-a prabusit, luni noaptea intre statiile Olivos si Tezonco cu tot cu vagoanele pe care le sustinea. Bilantul tragediei indica cel puțin 19 morti si peste 70 persoane ranite. Sefa guvernului regional, Claudia Sheinbaum a mers imediat la locul accidentului…