Situație dramatică „Orașul îngerilor” - La fiecare opt minute, în Los Angeles moare un om din cauza COVID-19 De la inceputul epidemiei de coronavirus, peste 11.000 de oameni au murit in Los Angeles. Mai mult de jumatate din decese au fost raportate doar in ultimele doua luni, potrivit Departamentului de Sanatate din L.A.. Bilanțul de joi seara al deceselor a ajuns la 11.349, iar cel al infectarilor cu noul coronavirus la 853.440.„Oamenii care in mod normal duceau o viața obișnuita, erau sanatoși, munceau, mor acum din cauza infectarii cu virusul”, spune șefu lDirecției de Sanatate din Los Angeles, Barbara Ferrer, adaugand ca in fiecare zi sunt inregistrate peste 200 de decese din cauza COVID-19.Infectarile… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

