- Cinci focare de COVID-19 sunt in prezent in judetul Valcea, cele mai multe cazuri sunt intregistrate in centre din cadrul Directiei de Asistenta Sociala si Protectia copilului. DSP a deschis o acnheta epidemiologica, scrie ziarul local Vocea Valcii.Doua dintre cele doua focare de coronavirus au fostinregistrate…

- Prognozele autoritaților privind situația epidemiologica in mun. Chișinau sunt rezervate, iar numarul total al cazurilor de infectare cu Covid-19 doar in municipiu a trecut de 6.000, de la inceputul pandemiei. Totodata, doar ieri au fost inregistrare 55 de focare noi de imbolnavire, pe langa alte aproape…

- Nicoleta Dumitrescu Pe langa cel mai negru bilanț al imbolnavirilor cu Covid, de la debutul pandemiei, ziua de joi, 9 iulie, puțin dupa orele 13.00, a mai inregistrat o premiera. Intr-o intervenție publica, șeful statului a ținut sa recunoasca faptul ca aceasta pandemie ne-a pus in fața, noua, poporului…

- Trei noi cazuri de COVID-19 au fost confirmate luni in randul angajatilor Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Valcea, potrivit unui comunicat al Institutiei Prefectului.Cei trei angajati ai DGASPC testati pozitiv pentru noul coronavirus sunt persoane care…

- Astazi, Direcția de Sanatate Publica a raportat trei cazuri de infectari in randul personalului Direcției de Asistența Sociala și Protecția Copilului Buzau. Reprezentanții instituției spun ca s-au luat masuri pentru plasarea in carantina a colegilor celor trei persoane: „In urma testarii periodice a…

- Situație bizara la Leoni, unde un angajat este confirmat oficial cu COVID-19. DSP a negat cazul, dupa care a revenit cu o confirmare. Instituția Prefectului a confirmat faptul ca 5 angajați sunt infectați. O situație neclara este semnalata in cadrul companiei Leoni, dupa ce angajații s-au intors la…

- Situația epidemiologica de la nivelul județului Valcea, conform datelor Direcției de Sanatate Publica, pana in prezent, insumeaza 248 persoane aflate in carantina instituționalizata; 106 persoane aflate in izolare și monitorizare medicala la domiciliu, acestea neprezentand simptome specifice infecției…