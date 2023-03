Stiri pe aceeasi tema

- Sapte copii traiesc in continuare in orasul Avdiivka din regiunea Donetk, a anuntat Vitalii Barabash, seful administratiei militare locale, potrivit kyivindependent.com.“Din nefericire, inca sunt copii in oras. Exista parinti iresponsabili care isi ascund copiii si nu vor sa paraseasca orasul”, a…

- Vlad Draghicescu (corespondența speciala) La un an de la inceperea razboiului de agresiune rusesc, lupta de aparare a Ucrainei se afla intr-o faza dificila, avertizeaza generalul de brigada german Christian Freuding. Șeful Statului Major Special pentru Ucraina din cadrul Ministerului german al Apararii…

- Franta doreste ca Rusia sa fie infranta in Ucraina, dar nu vrea sa fie „zdrobita”, a declarat presedintele Emmanuel Macron intr-un interviu cu mai multi jurnalisti francezi in care si-a expus viziunea sa despre incheierea conflictului, transmite News.ro. „Nu cred, asa cum fac unii, ca trebuie sa urmarim…

- Rusia inregistreaza cele mai numeroase victime de la prima saptamana de invazie in Ucraina, potrivit celei mai recente actualizari de informatii publicata de Ministerul Apararii al Marii Britanii, relateaza The Guardian. Armata britanica considera ca in ultimele 2 saptamani, Forțele Armate Ruse au avut…

- Toate declarațiile dinspre Rusia și Ucraina, dar și semnalele din teren, arata ca urmeaza o ofensiva a forțelor ruse, care va fi declanșata cel mai probabil in intervalul 15-25 februarie. Din punct de vedere strategic, rușii incearca sa duca la indeplinire obiectivul trasat de Kremlin referitor la ocuparea…

- Rusia va construi 25 de inchisori in regiunile anexate ale Ucrainei, aproape jumatate urmand sa fie in regiunea Donețk. Guvernul rus a insarcinat autoritatile sa construiasca 25 de colonii penitenciare in regiunile anexate din Ucraina, a relatat, miercuri, monitorul oficial al parlamentului, Parlamentskaia…

- Peste 18.358 de victime au fost inregistrate in randul populației civile in urma agresiunilor militare desfașurate de trupele militare rusești in Ucraina. Au murit 7.031 de persoane, iar alte 11.327 au fost ranite, potrivit unui nou raport prezentat de Biroul Inaltului Comisar al ONU pentru Drepturile…

- Ucraina și Federația Rusa, fiecare cu aliații sai, au extrem de multe opțiuni tactice și strategice pentru continuarea razboiului in 2023, potrivit unei analize publicate de analistul militar Mick Ryan, fost general in armata Australiei. Astfel, nu se poate spune ca s-a ajuns la o ”inghețare” a pozițiilor…