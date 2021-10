Stiri pe aceeasi tema

- Situație dramatica la Spitalul Județean din Craiova. Noua oameni au murit in ultimele 24 de ore, doi dintre ei in fața unitații, in ambulanța, in timp ce așteptau ajutorul medicilor. Sunt peste o suta de pacienți COVID internați acolo, in condițiile in care capacitatea este de numai 30 de paturi. In…

- La Spitalul Județean din Buzau, pacienții non-COVID sunt izolați in holul spitalului, pentru ca saloanele sunt pline de pacienți infectați cu SARS-CoV-2. Improvizarea salii de triaj a fost singura soluție gasita de managerul spitalului pentru ca bolnavii care sunt negativi sa poata sta departe de bolnavii…

- Un nou compartiment cu 15 paturi de ATI COVID a fost deschis in aceasta dimineața la Spitalul Clinic de Urgența „Bagdasar – Arseni” din Capitala, dupa ce azi-noapte Unitatea de Primiri Urgențe a fost, pur și simplu, sufocata de cazuri.

- Ministrul interimar al Sanatații, Cseke Attila, a spus, luni seara, ca Guvernul lucreaza in fiecare zi la creșterea numarului de paturi la terapie intensiva. "Guvernul lucreaza și MS cu DSU lucreaza la creșterea numarului de paturi ATI. Dupa 3 saptamani, acel plan de reziliența este aproape…

- Medicul Cristian Oancea, managerul spitalului „Victor Babeș” din Timișoara, oraș unde incidența a depașit valoarea de 10 cazuri la mia de locuitori, evalueaza ca fiind grava situația in sistemul sanitar din țara noastra. Marea problema o reprezinta faptul ca nu mai sunt suficienta paturi pentru Terapie…

- „Ca sa putem ajuta pacientul COVID din secție, sa facem funcționala unitatea mobila ATI tot personalul s-a mobilizat. De vineri secția COVID are 81 de paturi, de azi ATI COVID are 15 paturi”, a anunțat Mahler, potrivit stiripesurse.ro.Conform acesteia, de acum pacienții din secția oncologie vor continua…

- Un singur pacient COVID din cei 60 internați la Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu este vaccinat impotriva coronavirusului. Sunt in total 13 pacienți la ATI COVID pe 12 paturi prevazute cu ventilator. Norocul a fost ca un pacient de la ATI COVID nu a avut nevoie de ventilator. Mai sunt 47 de…

- Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Niculai Barba a avut, vineri, o intalnire cu reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența, Direcției de Sanatate Publica și Spitalului Județean „Sf. Ioan cel Nou" pentru a identifica și evidenția posibile noi locuri pentru ...