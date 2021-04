Stiri pe aceeasi tema

- India primește o noua lovitura dupa ce autoritațile din Mumbai au inchis timp de trei zile, incepand de vineri, toate centrele de vaccinare impotriva COVID din cauza ca nu mai au vaccinuri, scrie Reuters. Situația din aceasta țara se agraveaza de la o zi la alta, pe masura ce sunt inregistrate noi recorduri…

- Situația este mai mult decat sfașietoare in India, spune Organizația Mondiala a Sanatații. Sistemul sanitar este copleșit de numarul record de bolnavi. Spitalele au culoarele pline cu paturi si targi cu pacienți. Unii bolnavi insa nu apuca sa mai intre in spital. Guvernul, care relaxase inoportun restricțiile,…

- Pentru a patra zi consecutiva, India a stabilit un record mondial negativ in ceea ce privește numarul de noi cazuri de infectare cu coronavirus. Alți 349.691 de oameni au fost depistați cu Covid-19 in ultimele 24 de ore. Pana duminica dimineața, alte 2.767 de persoane murisera. Orașul Delhi este una…

- In fiecare an in 22 aprilie sarbatorim ”Ziua Pamantului” un prilej de a ne aminti ca existam datorita Pamantului care ne ofera cu generozitate darurile sale, dar din pacate omenirea nu raspunde cu aceeași generozitate.Aceasta zi a fost fondata prima data in 1970 in SUA cu scopul de a atrage atenția…

- De la sfarșitul anului 2019, respectiv din momentul in care a fost depistat primul caz de imbolnavire cu coronavirus și pana in prezent au fost inregistrate peste 3 milioane de decese asociate bolii. Conform Reuters, numarul de decese asociate Covid-19 se afla in plina creștere la nivel mondial. Cele…

- Diana Șoșoaca, senatoare: Romnia a aratat ca traiește!Medic in sala, cu pacient: O sa schimbam mascuța pe care o aveți cu alta. E o mascuța prin care o sa vina oxigen cu mai multa presiune.Protestatari: Jos masca! Jos masca!Alt protestatar: Probabil o persoana mai in varsta, cu anumite comorbiditați,…

- Numarul americanilor care au murit din cauza furtunii de zapada și a gerului se apropie de 30. Valul de aer polar iși face simțita prezența de la o coasta la celalta și a coborat neobișnuit de mult catre sudul țarii. Situația cea mai grava este in Texas, unde de patru zile, milioane de oameni nu au…