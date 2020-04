Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Bucuresti a fost mutata de la autoizolare, in carantina, dupa ce a fost observata de vecini in timp ce iesea, pe fereastra, din locuinta aflata la parterul blocului, in noatea de sambata spre duminica.

- Florin Prunea, președintele lui Dinamo, a vorbit despre situația din Liga 1, competiție afectata de pandemia de coronavirus, și prevede ca echipele ar putea avea probleme financiare. Euro 2020 a fost amanat pentru 2021, perioada 11 iunie - 11 iulie;Barajele pentru Euro 2020, care urmau sa se dispute…

- Un nou caz de coronavirus a fost confirmat, in urma cu putin timp. Este vorba despre o femeie de 45 de ani, aflata in carantina la Arad.Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, femeia este din Cluj si venise din Italia, fiind cazul cu numarul 49 de infectare cu COVID 19 din Romania. Este asimptomatica…

- A aparut un nou caz de coronavirus in randul persoanelor care se afla in carantina la Arad. Este vorba despre o femeie din Cluj, care va fi internata in spital, la Timișoara. The post Un alt caz de coronavirus in Vestul țarii: femeie din Cluj, in carantina la Arad, va fi internata la Timișoara appeared…

- FCSB l-a pierdut pe Cristi Balgradean (31 de ani) care a semnat cu CFR Cluj, iar in restul play-off-ului va miza pe tanarul Andrei Vlad (20 de ani). „Nu mai apara Balgradean. Cum sa-l mai țin? I-am zis «Ia catrafusele și pleaca. Du-te la tine acasa!» Sa țin spionul in casa? O sa apere Vlad. Balgradean…

- 355 de romani din orașul italian Codgono, unde au fost depistate persoane infectate cu coronavirus, au fost puși sub carantina. Spitalul, școlile, restaurantele și barurile din localitate au fost inchise.

- Numarul imbolnavirilor cu coronavirus s-a triplat in ultimele ore, pe vasul de croaziera Diamond Princess, aflat in carantina in Japonia, astfel ca 61 de oameni au fost diagnosticați cu virusul mortal.

- O noapte de pasiune s-a transformat in tragedie pentru un cuplu casatorit. Dupa ce a facut amor cu soțul ei, femeia a ajuns de urgența la spital, in stare critica. Medicii s-au luptat sa o salveze, fara sa poata identifica motivul pentru care ajunsese la un pas de moarte.