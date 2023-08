Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din Yellowknife, principalul oras din Teritoriile de Nord-Vest, au primit miercuri seara ordin de evacuare pana in weekend din cauza avansarii rapide a incendiilor forestiere, au declarat autoritatile locale, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Din pacate, situatia incendiilor de vegetatie…

- Noi evacuari aeriene au avut loc marti in comunitatile indepartate din nordul Canadei, amenintate de incendiile forestiere care cuprind drumurile. Autoritatile au declarat stare de urgenta la Yellowknife, principalul oras din Teritoriile de Nord-Vest, informeaza Agerpres. Aproape 168.000 de persoane…

- Situație dramatica in județul Tulcea. Mai multe persoane au ramas blocate in mașini, pe drumul national care face legatura cu Braila, din cauza unei viituri. Cateva autoturisme au fost luate pe sus de șuvoaiele involburate.

- Grecia arde, iar mii de localnici și turiști sunt evacuați de urgența din Rodos, in timp ce incendiile au curprins o parte mare din insula. Nu este singura insula cuprinsa de foc, probleme sunt și in Corfu.

- Aproape 30 de turiști romani urmeaza sa fie evacuați din insula Rodos, cuprinsa de incendii de vegetație, a precizat Ministerul de Externe de la București. Ei au anunțat autoritațile romane ca se afla in afara oricarui pericol și vor parasi insula cu ajutorul autoritaților din Grecia. De altfel, autoritațile…

- Situație inedita intr-un oraș din vestul Europei, acolo unde a fost interzis consumul de alcool in spațiile publice din cauza scandalurilor provocare de mai mulți membrii ai comunitații de romani din zona.