- In acesta dimineața, cu puțin timp in urma, reprezentanții Ministerului de Externe au anunțat ca inca 51 de cetateni romani din Fasia Gaza si membri de familie ai acestora vor putea tranzita punctul de trecere a frontierei de la Rafah pentru a intra in Egipt.

- Punctul de trecerea frontierei de la Rafah a fost redeschis luni pentru a permite evacuarea unor straini si palestinieni raniti din Fasia Gaza in Egipt, dupa ce a fost inchis pe timpul weekendului, declara un reprezentant egiptean unui jurnalist CNN. Rafah este singurul punct de trecerea frontierei…

- Un egiptean a declarat, la punctul de trecere a frontierei Rafah, dintre Gaza și Egipt, ca „ am vazut moartea cu ochii”. Mai mulți straini și palestinieni cu dubla naționalitate s-au pregatit sa paraseasca Fașia Gaza joi (2 noiembrie), prin punctul de trecere a frontierei Rafah catre Egipt, potrivit…

- Egiptul va ajuta la evacuarea a „in jur de 7.000" de straini si cetateni cu dubla cetatenie din Fasia Gaza, a anuntat joi Ministerul Afacerilor Externe egiptean, a doua zi dupa primele evacuari din sudul teritoriului Palestinian.

- Un al doilea convoi de camioane cu ajutoare a intrat duminica in partea egipteana a punctului de trecere a frontierei Rafah, indreptandu-se spre Fasia Gaza, potrivit surselor de securitate si umanitare egiptene de la Rafah, citate de Reuters. Un total de aproximativ 17 camioane care transportau provizii…

- Mai multe tari cer tuturor partilor implicate in conflictul israeliano-palestinian sa lase deschis punctul de trecere a frontierei de la Rafah, dupa intrarea primului convoi cu ajutor umanitar in Fasia Gaza din Egipt.

- Aproximativ 1 milion de persoane din Fașia Gaza traiesc in "condiții din ce in ce mai grele", pe fondul lipsei de resurse esențiale, a declarat joi Biroul ONU pentru coordonarea afacerilor umanitare (OCHA).Gaza se afla sub o pana totala de electricitate pentru a noua zi consecutiv, rezervele de alimente…

- Peste 423.000 de persoane au fost fortate sa-si paraseasca locuintele in Fasia Gaza, aflata sub asediu si bombardata de armata israeliana, potrivit Biroului ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA), relateaza AFP, citat de Agerpres.Numarul persoanelor stramutate in acest teritoriu dens…