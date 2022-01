Vremea rea din ultimele zile a afectat aproape intreaga țara, in unele zone provocand pagube semnificative. Un exemplu in acest sens este județul Bihor, unde oamenii au ramas fara curent electric. Nu mai puțin de 20 de localitați sunt afectate. La fel și in județul Caraș-Severin sunt 8 localitați care nu mai au electricitate. Echipajele furnizorului de energie electrica au reusit sa realimentareze in alte trei localitați din cele doua județe și incearca acum sa rezolve pana de curent in celelalte comune. In vestul Romaniei au fost ninsori viscolite zilele acestea și nu se opresc aici. Din cauza…