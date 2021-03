Stiri pe aceeasi tema

- Seful Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Timis, dr. Iancu Leonida, a declarat, miercuri, ca in ultima luna numarul solicitarilor pacientilor s-a dublat, 70% din activitatea serviciului concentrandu-se pe cazurile COVID, anunța AGERPRES. Intrucat Unitatile de Primiri Urgente (UPU) sunt…

Institutul Național de Sanatate Publica a recomandat autoritaților județene sa ia in calcul instituirea carantinei in Timișoara și...

- Reluarea cursurilor care presupun prezenta fizica pentru clasa suspendata temporar se dispune prin decizia conducerii unitatii de invatamant preuniversitar dupa consultarea Directiei de Sanatate Publica, prevede ordinul comun al ministrilor Educatiei si Sanatatii. Documentul poate fi consultat…

- Comunele Dumbravita, Ghiroda, Giroc si Mosnita Noua din judetul Timis vor intra in carantina zonala pentru 14 zile, incepand de duminica, 10 ianuarie, de la ora 0,00."In urma analizei de risc, in baza Hotararii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Timis, emisa la propunerea Directiei de Sanatate…

- Patru comune din județul Timiș intra in carantina la miezul nopții. Citește și: Lovitura sub centura in coaliție: PNL transforma in element decorativ o funcție revendicata de USR PLUS in Guvern In urma analizei de risc, in baza Hotararii Comitetului Județean pentru Situații de Urgența…

- In ultimele 24 de ore, 71 de bistrițeni au fost confirmați cu CoVid-19, dupa efectuarea a 153 de teste. Dintre aceștia, 8 sunt angajați ai Spitalului Județean de Urgența Bistrița. De asemenea, un pacient a decedat, iar alți trei au fost declarați vindecați. Incidența cazurilor de CoVid-19 la nivel de…