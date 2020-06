Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul a avut loc intr-o intersecție din orașul Constanța. Politistii au fost alertati, dupa ce o tanara de 32 de ani si-a prins capul intre haion si sistemul de decapotare al masinii. Femeia a fost transformata in coma la spital. "Din primele cercetari, polițiștii au stabilit ca…

- Incidentul a avut loc într-o intersectie din orasul Constanta. Potrivit IPJ Constanta, politistii au fost sesizati sâmbata dimineata cu privire la faptul ca o femeie si-a prins capul între haion si sistemul de decapotare al autoturismului. Femeia a fost dusa în coma la spital.…

- O femeie de 32 de ani a fost transportata, in aceasta dimineața, in coma, la spital, dupa ce și-a prins capul in sistemul de decapotare al mașinii. Accidentul a avut loc intr-o intersecție din orașul Constanța. „Din primele cercetari, polițiștii au stabilit ca victima se afla pe bancheta din spate,…

- O femeie de 32 de ani a fost transportata, sambata dimineața, la spital in stare grava dupa ce și-a prins capul in sistemul de decapotare al mașinii. Incidentul a avut loc intr-o intersecție din orașul Constanța.Citește și: Cozmin Gușa vorbește despre Operațiunea Manipularea: Iohannis și Orban…

- bull; Femeia are 32 de ani si a fost transportata la spital in stare comatoasa. IPJ Constanta a dat detalii despre incidental grav petrecut in aceasta dimineata in municipiu, in care o femeie de 32 de ani si a prins capul intre haion si sistemul de decapotare al autoturismului, victima fiind transportata…

- O tanara din Constanța se zbate intre viața și moarte, dupa ce a ajuns la spital in coma. Pompierii și medicii au gasit-o cu capul strivit in trapa mașinii decapotabile pe care o conducera. Imaginile au fost de groaza, spun salvatorii ajunși la fața locului, pe o strada din oraș.

- Accident incredibil in Constanta. Pentru ce au fost chemati pompierii in dreptul Scolii numarul 8 In aceasta dimineata pompierii de la ISU Dobrogea au avut si ei parte de ceea ce nici in vise nu credeau ca pot vedea.In jurul orei 06.00 salvatorii au fost apelati prin telefonul de urgenta 112 apelantul…

- O tanara de 25 de ani a murit intr-un mod tragic, iar o alta insacinata a ajuns la spital in stare grava, in urma unui accident rutier petrecut pe șoseaua care leaga Tulcea de Constanța. Impactul a fost frontal, iar una dintre mașini a fost distrusa aproape in totalitate. In ea se aflau cele doua fete.