- Ministerul rus de Externe a anuntat, joi, ca ar trebui sa se ia in considerare ridicarea sanctiunilor impuse Rusiei in cazul in care Moscova raspunde apelului ONU de restabilire a accesului in porturile Ucrainei de la Marea Neagra, scrie AFP. Directorul executiv al Programului Alimentar Mondial (PAM),…

- Programul Alimentar Mondial al ONU sustine ca oamenii din intreaga lume vor muri de foame daca porturile ucrainene de la Marea Neagra nu vor fi redeschise in curand, scrie G4MEdia. “Trebuie sa deschidem aceste porturi pentru ca alimentele sa poata intra si iesi din Ucraina. Lumea o cere, deoarece sute…

- Declarația vine in contextul in care Romania, prin portul Constanța, a inceput deja livrarea unor cantitați uriașe din cerealele ucrainene, potrivit G4Media.ro.O prima nava incarcata cu porumb provenit din Ucraina a parasit, vineri, portul romanesc Constanta de la Marea Neagra, marcand reluarea exporturilor…

- Cotațiile la porumb au inregistrat luni o noua creștere semnificativa pe piața europeana, operatorii cautand soluții de rezerva in condițiile in care porturile ucrainene de la Marea Neagra sunt blocate, iar Marea Azov este in continuare inchisa pentru navigația navelor,

- Razboiul din Ucraina seamana panica pe piețele agricole. Cotatiile la porumb au inregistrat luni o noua crestere semnificativa, in contextul in care porturile ucrainene de la Marea Neagra sunt blocate, iar Marea Azov este in continuare inchisa pentru navigatia navelor. In jurul orei 12.30 GMT, pe platforma…