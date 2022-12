Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii din Ucraina a transmis marti ca le-a cerut oficialilor regionali sa ia in considerare suspendarea operatiilor care nu sunt esentiale, pana cand situatia din tara se va stabiliza.Cele opt valuri de atacuri aeriene rusesti asupra infrastructurii critice in ultimele saptamani au afectat…

- Cel putin sapte orase au fost lovite marti de un val de atacuri rusesti cu rachete de croaziera care au vizat in special infrastructura energetica, dar au lovit si zone rezidentiale din Kiev. Jumatate dintre locuitorii capitalei ucrainene au ramas fara energie electrica, la fel si locuitorii din alte…

- Situația este din ce in ce mai grea in Ucraina unde spitalele din Kiev nu mai au apa din cauza penelor de curent. Unitațile medicale din Ucraina au instalat generatoare pentru a face fața bombardamentelor rusești de rutina care au degradat rețeaua electrica a țarii. Dar cand Rusia a vizat luni instalațiile…

- Centrala nucleara din Zaporojie (sudul Ucrainei), cea mai mare din Europa, a ramas joi in totalitate fara curent, dupa ce bombardamentele rusesti de miercuri au avariat singurele doua linii electrice de inalta tensiune care conecteaza centrala la reteaua electrica a Ucrainei, lasand-o doar cu generatoarele…

- Kievul se va confrunta cu intreruperi și opriri de energie electrica mai stricte și mai lungi dupa atacurile cu drone , informeaza blacknews.ro . Un nou calendar al intreruperilor de curent programate va fi introdus in Kiev in urmatoarele zile, dupa ce drone iraniene au provocat miercuri seara mai multe…

- Operatorul retelei de electricitate a Ucrainei, Ukrenergo, a anuntat vineri ca va impune restrictii si opriri ”controlate si temporare” ale furnizarii energiei electrice in principalele regiuni ale tarii, inclusiv la Kiev, in urma bombardamentelor continue ale Rusiei asupra infrastructurilor energetice…

- Locuitorii capitalei Ucrainei au fost rugați sa micșoreze consumul de energie electrica cu cel puțin 40 la suta. Situația a devenit critica, dupa ce rachetele rusești au lovit mai multe puncte strategice ale infrastructurii energetice. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Dupa doi ani de pandemie, gripa a revenit in forța in Romania și face deja ravagii. Spitalele de pediatrie au ajuns sa fie pline de copii cu viroze sau infecții respiratorii, insa ceva este mai deosebit in acest an. Mai exact, potrivit Antena 3, unii dintre copii fac forme severe și ajung la insuficiența…