Situație dificilă, dar stabilă la Severodonețk Dupa 112 zile de razboi, oficialitațile din Kiev susțin ca inca dețin controlul asupra zonei industriale Severodonețk, localitate extrem de bombardata in ultimul timp. Primarul Severodonețk, Oleksandr Stryuk, a scris pe canalul sau Telegram ca ucrainenii controleaza inca zona industriala a orașului. Potrivit lui Oleksandr Stryuk, armata ucraineana controleaza zona și imprejurimile acesteia, ceea ce permite accesul la Lisichansk, un oraș din apropiere de peste rau. „Se incearca sa se impinga inamicul inapoi, in centrul orașului. Aceasta este o situație permanenta cu succes parțial și locuri de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

