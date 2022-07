Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a fost eliminata din Champions League, iar acum va lupta in Conference League. Patronul FCSB -ului, Gigi Becali, i-a ironiza pe cei de la CFR Cluj. ”Voi credeți ca nu exista Dumnezeu? Uite ca exista și uite cum le aranjeaza bunul Dumnezeu pe toate. Dar eu am le-am și spus ce zice Sfantul…

- Adrian Mutu, antrenorul Rapidului, a vorbit despre interesul lui Nelu Varga de a-l aduce la CFR Cluj, in locul lui Dan Petrescu. CFR Cluj - Rapid se joaca sambata, de la 21:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Orange Sport, Prima Sport 1 și DigiSport Patronul lui CFR Cluj ia in calcul…

- Nelu Varga, patronul lui CFR Cluj, ia masuri dure dupa ce echipa sa a fost eliminata de Pyunik in preliminariile Champions League (0-0 in tur și 2-2, 3-4 la penalty-uri in retur). Omul de afaceri este gata sa faca schimbari importante la formația din Gruia. Deși a spus imediat dupa meci ca nu vrea sa-l…

- Dan Șucu, acționarul echipei Rapid, l-a atacat din nou pe Neluțu Varga, principalul finanțator al campioanei CFR Cluj.”Echipa domnului Varga este, din punct de vedere sportiv, extraordinara. Posibilitatea lor de a caștiga cinci titluri la rand este extraordinara, este un vis. Poate ca am fost puțin…

- Transformarea lotului campioanei CFR Cluj in aceasta vara a produs o economie substanțiala in privința banilor pe care clubul condus de Nelu Varga ii va cheltui pe contractele fotbaliștilor: de la 560.000 de euro net pe luna la 375.000 de euro. CFR incepe astazi drumul european, la finalul caruia spera…

- Cristian Balaj, președintele celor de la CFR Cluj, a oferit o replica dupa controversata conferința de presa susținuta astazi de Dan Șucu, noul finanțatorul al Rapidului. CONTEXT: In prima conferința de presa din calitate de finanțator al Rapidului, Dan Șucu a lansat un atac neașteptat la adresa lui…

- Actorul Valentin Uritescu, originar din Vinerea, a fost internat la un spital particular din Capitala, dupa ce starea acestuia de sanatate s-a deteriorat. Valeria Uritescu, soția actorului, a facut primele declarații despre starea de sanatate a acestuia. „Aștept și eu vești. A fost dus la un spital…

- Mihai Stoica, managerul celor de la FCSB, și Nelu Varga, finanțatorul celor de la CFR Cluj, s-au intalnit dupa derby-ul de duminica seara. Mihai Stoica a urmarit derby-ul caștigat in Gruia, scor 1-0, din tribuna oficiala a arenei „Dr. Constantin Radulescu”. La final, managerul general al celor de la…