Stiri pe aceeasi tema

- Niciun pat nu este liber, miercuri, in secțiile ATI pentru bolnavii de COVID-19 din Romania, au anunțat reprezentanții Grupului de Comunicare Strategica. In numeroase spitale din Romania, pacienții sunt...

- Mulți pacienți nu mai apuca nici macar sa ajunga in spitale. Astfel, la Spitalul Județean de Urgența Galați sunt folosite ambulanțe pe post de saloane de ATI, pentru a furniza oxigen bolnavilor.Masura a fost luata intrucat nu mai sunt locuri nici in spital, nici in containerele aduse in curtea spitalului.…

- O noua zi fara paturi libere la ATI pentru pacienții in stare grava cu COVID-19, a anunțat marți Grupul de Comunicare Strategica. In unitațile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu...

- Niciun pat nu este liber luni la ATI in țara pentru bolnavii de COVID-19, a anunțat Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit GCS, luni, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național...

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, marti, ca in Romania nu mai sunt paturi ATI libere pentru pacientii bolnavi de COVID-19, altele decat cele rezervate special pentru persoane cu anumite conditii medicale care sunt si confirmate cu SARS-COV-2.

- Situație tot mai grava: Doar 3 paturi ATI pentru pacienții cu COVID sunt libere in toata țara Situație tot mai grava: Doar 3 paturi ATI pentru pacienții cu COVID sunt libere in toata țara Valul 4 al pandemiei, aduce tot mai mulți bolnavi de coronavirus, in toata țara mai fiind libere doar 3 paturi ATI…

- Situația paturilor ATI, pentru pacienții cu COVID-19: Doar 8 libere, la nivel național, niciunul in Alba Situația paturilor ATI, pentru pacienții cu COVID-19: Doar 8 libere, la nivel național, niciunul in Alba In Romania mai sunt doar 8 paturi libere la ATI pentru pacientii bolnavi de COVID-19, altele…

- Spitalele din județul Bacau nu mai au, de saptamana trecuta, niciun loc disponibil la ATI pentru persoanele in stare grava, ca urmare a imbolnavirii cu COVID-19. Nici la nivel național lucrurile nu stau foarte bine, Grupul de Comunicare Strategica... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.