Situație de criză la Spitalul CFR din Simeria: Alimentarea cu electricitate, întreruptă din cauza unei sălcii rupte Sambata seara, alimentarea cu energie electrica a fost intrerupta in Simeria, județul Hunedoara, dupa ce crengi dintr-o salcie s-au rupt și au deteriorat firele de electricitate, afectand astfel și Spitalul CFR din localitate. Incidentul a avut loc in apropierea unitații spitalicești, care a fost nevoita sa treaca la alimentarea cu ajutorul generatorului propriu.

