Situație de criză cu luare de ostatici la granița cu România Mai multe focuri de arma s-au auzit in centrul orașului Luțk, acolo unde are loc luarea de ostatici. De altfel, in geamurile autobuzului sechestrat sunt vizibile urme de gloanțe, anunța Digi24. Potrivit presei locale, inainte de a lua ostatici, atacatorul a postat pe rețelele sociale mai multe mesaje in care iși exprima nemulțumirea fața de sistemul public. Pentru moment, acesta nu a facut nicio solicitare polițiștilor. La fața locului au fost trimise dispozitive importante formate din forțe de ordine și geniști. Zona a fost complet inchisa, iar oamenii din Luțk au fost avertizați sa evite… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

