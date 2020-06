Stiri pe aceeasi tema

- Suma recompensei oferite pentru copilul disparut din Hincești a crescut de la 10 mii de lei, pana la 300 de mii de lei. Banii sunt oferiți de primarul localitații, Alexandru Botnari, cu ajutorul a mai multor sponsori.

- Bani pierduți, recuperați cu operativitate de polițiști Polițiștii din Alba Iulia au reușit sa recupereze, cu operativitate, 5.000 de euro pe care o femeie i-a pierdut intr-o parcare din municipiu. Banii au fost gasiți de un barbat din Alba Iulia la a carui ușa au batut, in scurt timp, polițiștii. …

- Polițiștii din Alba Iulia au reușit sa recupereze suma de 5.000 de euro, pe care o femeie i-a pierdut intr-o parcare din municipiu. Banii au fost gasiți de un barbat din Alba Iulia, la a carui ușa au batut, in scurt timp, polițiștii. Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului…

- O ancheta derulata de DIICOT Dambovița a ajuns pana in Prahova. O minora fugita dintr-un centru de servicii sociale din Targoviște a fost gasita la Puchenii Mari, in locuința unui barbat care planuia sa o transforme in prostituata.

- Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a declarat, miercuri, drept neconstituționala OUG nr 34/2020 care prevedea majorarea amenzilor. Astfel, daca ai fost amendat in ultimele saptamini pentru nerespectarea ordonanțelor militare și ai apucat sa platești amenda, iți poți recupera banii daca te adresezi…

- Fostul parlamentar, care a fost amendat pentru ca a incalcat carantina serbandu-si sotia pe digul de la Eforie, dezvaluie ca a inchiriat digul in Eforie,aflat in proprietatea statului roman.

- Marturie cutremuratoare despre situația pacienților internați la Spitalul din Suceava, cel mai mare focar de coronavirus din țara! Ioana Chicet-Macoveiciuc (Printesa urbana), una dintre cele mai populare bloggerițe din Romania, dezvaluie intr-o postare pe Facebook ca tatal soțului sau este internat…