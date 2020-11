Stiri pe aceeasi tema

- Cele 14 locuri de ATI destinate pacientilor bolnavi de COVID-19, existente in spitalele din Odorheiu Secuiesc si Miercurea Ciuc, sunt ocupate in acest moment, au precizat pentru AGERPRES reprezentantii celor doua unitati medicale.Managerul Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc, unitate de…

- Situația este critica la Suceava unde in total sunt internati 351 de pacienti infectati cu noul coronavirus. Conform GCS, in acest moment in Romania sunt internați la terapie intensiva 974 de pacienți cu coronavirus. In total, in toate spitalele din Romania, sunt 11 897 de pacienți infectați care sunt…

- Belgia risca sa ramana fara locuri la Terapie Intensiva in urmatoarele doua saptamani, daca actualul numar de infectari va crește, potrivit euronews. Țara inregistreaza peste 12 mii de noi cazuri pozitive pe zi. In acest ritm, unele spitale au inceput sa nu mai primeasca noi pacienți, din cauza lipsei…

- Toate spitalele din Romania trebuie sa se pregateasca sa primeasca pacienți cu COVID-19, a declarat joi ministrul Sanatații, Nelu Tataru. Potrivit acestuia, toate unitațile medicale trebuie sa aloce 10% din paturile de terapie intensiva și 15% din celelalte locuri pentru bolnavii infectați cu coronavirus.…

- Spitalele din Romania au, in total, 1.048 de paturi de Terapie Intensiva alocate tratarii pacienților bolnavi de COVID-19, dintre care 981 pentru adulți și 67 pentru copii, arata un document intern al Ministerului Sanatații, obținut de HotNews.ro. Dintre acestea, 273 de paturi ATI pentru adulți și 62…

- In ultimele 24 de ore au fost 3.517 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus din 29.284 de teste. Alte 59 de decese au fost raportate de autoritați din cauza infecțiilor cu coronavirus. Numarul pacienților cu Covid-19 in stare grava ajunge la un nou record, de 629.

- Spitalele din Alba sunt sub o presiunea din ce in ce mai ridicata in ceea ce priveste cazurile de COVID-19. Situatia duce uneori la probleme mari, cum a fost cazul unei familii din Alba Iulia ”plimbata” pe la trei spitale si care a primit tratament abia dupa doua zile de la momentul testarii.

