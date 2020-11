Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 80 de cadre medicale din judetul Arad s-au infectat de la inceputul saptamanii cu SARS-CoV-2. Marea majoritate fiindsunt asistenti medicali din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU). Purtatorul de cuvant al SCJU, Simina Roz, a declarat, joi, pentru Agerpres, ca cea mai grava situatie…

- O asistenta medicala de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Arad, diagnosticata cu COVID-19, a decedat, marti seara, fiind al doilea cadru medical care a murit in mai putin de 48 de ore in judetul Arad, in urma infectarii cu noul coronavirus, informeaza Agerpres."Colega noastra,…

- Situație critica la Spitalul Clinic Județean de Urgența Craiova. Cel puțin 30 de cadre medicale de la ATI au fost diagnosticate cu COVID-19, iar 80 de angajați au depus cereri de concediu de odihna. Peste jumatate dintre aceștia sunt asistente medicale, iar restul infirmieri și brancardieri, conform…

- Inca 19 cadre medicale, infectate cu COVID-19. Ce sectii s-au inchis la cel mai mare spital din BaraganFocar de COVID-19 la Spitalul Judetean de Urgenta din Calarasi. 19 cadre medicale au fost depistate pozitiv la testul cu noul coronavirus. Este vorba despre 14 asistente medicale, 4 infirmiere si un…

- "In urma analizei pe care am efectuat-o, am constatat ca avem nevoie de cadre medicale superioare si medii. Este vorba de medici de ATI, pneumologi, medici de interne si infectionisti. Ar fi nevoie si de aproximativ 30 de asistenti medicali pentru a acoperi deficitul la nivelul judetului. Drept urmare,…

- 19 cadre medicale s-au infectat cu virusul SARS CoV-2 la Spitalul Clinic Județean de Urgența Tg.Mureș. De asemenea, doi bebeluși și doua mame au aflat ca au Covid in urma testelor facute. Activitatea...

- Peste 200 de cadre medicale, asistenți, medici și ambulanțieri, au fost diagnosticați cu coronavirus in ultimele doua saptamani. Un numar de 89 de medici, 193 de asistenti medicali si șapte ambulantieri au fost diagnosticati cu Covid-19 in ultimele doua saptamani, conform ministerului Sanatații. De…

- Se extinde focarul de infecție de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad. 22 de cadre medicale au fost confirmate cu noul coronavirus in ultimele zile, ei fiind testati la revenirea din concediu sau dupa cateva zile libere, scrie ziarul local Arad Online.Este vorba de medici, 12 asistenti medicali…