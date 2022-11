Situație critică în Ucraina. O sută de rachete rusești au lovit șapte orașe Cel putin sapte orase au fost lovite marti de un val de atacuri rusesti cu rachete de croaziera care au vizat in special infrastructura energetica, dar au lovit si zone rezidentiale din Kiev. Jumatate dintre locuitorii capitalei ucrainene au ramas fara energie electrica, la fel si locuitorii din alte regiuni. Rusia a lansat marti in Ucraina circa 100 de rachete, potrivit lui Iurii Ihnat, purtator de cuvant al comandamentului Fortelor Aeriene ucrainene. Este cel mai amplu atac rusesc in Ucraina din ultima luna. Situatia energetica din Ucraina este „critica” in urma valului de atacuri care au afectat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

