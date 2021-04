Florin Cițu a participat la ședința saptamanala a Centrului Național de Conducere și Coordonare a Intervenției, iar la terminarea acesteia a susținut o declarație de presa. Premierul a prezentat cifre alarmante despre situația pandemica din Romania. In toata țara mai sunt doar 6 locuri libere la ATI, a informat Cițu. „Sunt 1531 de persoane la […] The post Situație critica in țara. Premierul a anunțat ca mai sunt DOAR 6 locuri la ATI. In total, Romania are 1531 de pacienți la Terapie Intensiva appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .