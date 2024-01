Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, anunța ca ministerul pe care il conduce și Ministerul Dezvoltarii au inițiat memorandumuri privind scoaterea la concurs a posturilor vacante din sanatate, memorandumuri ce ar putea fi aprobate saptamana viitoare in Guvern. Camerele de garda ale catorva spitale sunt in pragul colapsului din cauza lipsei de personal, iar angajarile in sistemul […]