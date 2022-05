Primarul Mariupol, Vadim Boicenko, a anunțat ca s-a pierdut contactul cu forțele ucrainene in uzina Azovstal, in timp continua luptele cu forțele ruse.„Sunt batalii grele pe teritoriul Azovstal. Oamenii noștri curajoși apara aceasta reduta, dar este foarte greu, pentru ca artileria grea și tancurile trag in continuu”, a declarat Boicenko la televiziunea ucraineana, potrivit CNN.„Din pacate, astazi nu exista nicio legatura cu baieții, nu exista nicio legatura pentru a ințelege ce se intampla, daca sunt in siguranța sau nu. Ieri am fost in legatura cu ei. Astazi, nu”, a anunțat Boicenko.Ultima imagine…